Giornata nazionale del made in Italy: a Bari tre giorni di eventi

Martedì 15 aprile si celebra la Giornata Nazionale del Made in Italy, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), dedicata alla promozione della creatività e dell’eccellenza italiana. Il Comune di Bari aderisce all’iniziativa con una manifestazione articolata su tre giornate, dal 13 al 15 aprile, che si svolgerà tra piazza del Ferrarese e la Fiera del Levante. L’iniziativa si

inserisce nell’ambito del progetto Bari Open Innovation Hub – Casa delle Tecnologie Emergenti (CTE), con la collaborazione della Casa del Made in Italy di Bari (diramazione territoriale del MIMIT), dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dell’Università LUM, del Distretto Tecnologico Aerospaziale (DTA) e di Exprivia Spa.

La manifestazione intende valorizzare l’identità produttiva del territorio attraverso il suo legame con l’innovazione, la sostenibilità e la trasformazione digitale, coinvolgendo attivamente cittadinanza, scuole, aziende e istituzioni. La manifestazione si inaugura domenica 13 aprile, dalle ore 10:30, alla presenza dell’assessore allo Sviluppo Locale, con un evento pubblico ospitato in piazza del Ferrarese, che si trasformerà in uno spazio esperienziale dedicato alla tecnologia e all’innovazione applicata al Made in Italy. Startup selezionate

dalla CTE e imprese del territorio che già integrano soluzioni tecnologiche avanzate nei propri processi produttivi, avranno l’occasione di presentarsi al pubblico, dialogando direttamente con cittadini, turisti e appassionati.

Installazioni multimediali e immersive arricchiranno l’esperienza, rendendo visibili e tangibili i percorsi di trasformazione digitale in atto. La giornata di lunedì 14 aprile sarà invece dedicata al mondo della scuola e della formazione, con un focus particolare sull’incontro tra giovani e innovazione. Presso il padiglione CTE nella Fiera del Levante, dalle ore 11, dopo i saluti istituzionali con il presidente della Regione Puglia e il sindaco del Comune di Bari, gli studenti dell’istituto Lenoci di Bari saranno coinvolti in attività laboratoriali di storytelling aziendale, in sessioni didattiche multimediali e in dimostrazioni tecnologiche. Ad accoglierli, un’introduzione simbolica dell’avatar digitale di Leonardo da Vinci, figura rappresentativa del ponte ideale tra il genio rinascimentale italiano e le tecnologie del futuro. Nel corso della mattinata si terrà anche una tavola rotonda sulle nuove frontiere della comunicazione digitale, con particolare attenzione all’uso di avatar e ologrammi. Tra i momenti più attesi, il dialogo virtuale tra Al Bano Carrisi e il suo ologramma, un racconto emozionale attraverso le “quattro stagioni” della sua vita e della sua azienda vitivinicola. Saranno inoltre presentate le soluzioni immersive sviluppate da Predict nel campo dell’healthcare, insieme a una testimonianza sull’alga spirulina, proposta da ApuliaKundi Srl come alimento innovativo e sostenibile.

La manifestazione si concluderà nel pomeriggio di martedì 15 aprile, con un evento istituzionale dal titolo “Identità ed Innovazione del Made in Italy sul Territorio – Tradizione in Rivoluzione, la Puglia che sorprende”, in programma sempre presso il padiglione CTE. Il pomeriggio, dopo i saluti istituzionali della vicesindaca del Comune di Bari, sarà scandito da tre momenti di confronto. Il primo sarà dedicato alle visioni accademiche e scientifiche sul rapporto tra ricerca e innovazione tecnologica, con la partecipazione di rappresentanti

dell’Università LUM, del Politecnico di Bari, dell’Università degli Studi di Bari e del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Seguirà un approfondimento sulle tecnologie immersive nella comunicazione, con nuovi interventi di Predict, ApuliaKundi, Azienda Agricola Lapietra e del team delle Tenute Al Bano Carrisi.

Il terzo momento sarà riservato al racconto di imprenditori pugliesi che rappresentano l’evoluzione del Made in Italy nei settori chiave dell’agroindustria, dell’aerospazio, del digitale e della manifattura avanzata. La giornata sarà arricchita da uno spazio di dialogo tra studenti e imprese e si concluderà con un intervento in collegamento video del Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

L’evento è finanziato attraverso l’Asse I del Programma di supporto alle tecnologie emergenti, nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014–2020, a valere sul Piano Investimenti per la diffusione della banda larga approvato con Delibera CIPE n. 61/2018.