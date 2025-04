Bari, 100 marionette per interpretare il teatro shakespeariano

Una delle pietre miliari del teatro di Shakespeare sul palcoscenico del Teatro Kismet di Bari per chiudere la Stagione serale Attraversamenti, a cura di Teresa Ludovico per Teatri di Bari. La tempesta, nella versione per marionette tradotta e interpretata da Eduardo De Filippo, in scena sabato 12 aprile alle ore 21 e domenica 13 aprile alle ore 18. Oltre 100 marionette guidate dalla Compagnia Carlo Colla & Figli popolano l’universo creato dal drammaturgo inglese. E che qui ritorna a una dimensione ‘popolare’, grazie alla scelta di De Filippo di utilizzare la ricchezza del linguaggio napoletano, subito accolta come affascinante, ricca di entusiasmo ed emozionante dalla compagnia marionettistica, a per il valore del testo sia per l’incanto della personalità del traduttore.

Così La Tempesta viene vissuta come una grande avventura, la favola nella quale, intorno ai personaggi centrali, si muove un mondo di colori, di suoni, di allegorie e di simbologie; il mondo della magia teatrale, dei trucchi di scena, delle creature soprannaturali, il mondo in cui tutto appare vero per l’ingenuità e il candore con cui ogni istante è vissuto, forse anche fuori dal palcoscenico. Marionette che impersonano spiriti, folletti e farfarielli, animali, in un continuo vagabondare alla ricerca di se stessi e della loro catarsi, nell’incantesimo perenne in cui si consuma l’azione scenica. Uno spettacolo di marionette che muovono nel teatrino altre marionette, in una parata mirabolante di teatro nel teatro, agitata dai funambolici marionettisti Franco Citterio, Maria Grazia Citterio, Piero Corbella, Camillo Cosulich, Debora Coviello, Cecilia Di Marco, Tiziano Marcolegio, Giovanni Schiavolin e Paolo Sette.

Alla replica di domenica segue nel foyer l’appuntamento con lo Spettatore critico, durante il quale la compagnia dialoga con il pubblico. Nella serata di sabato sarà presente l’associazione Un panda sulla luna con il suo book corner. I biglietti della Stagione serale ‘Attraversamenti’ al Teatro Kismet partono da un prezzo di 15 euro, disponibili al botteghino (strada San Giorgio martire 22F, Bari) e online sul circuito Vivaticket.com. La Stagione 2024.25 è organizzata dal TRIC Teatri di Bari con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Bari.