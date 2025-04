Cucina, ricche di vitamine e alleate della pelle: in tavola le nespole

Ricche di vitamine e alleate della pelle, oggi in tavola portiamo le nespole. Con l’arrivo della primavera, tra i frutti che tornano a fare capolino c’è la nespola, un piccolo scrigno arancione di gusto e salute. Spesso sottovalutata o relegata a merenda veloce, la nespola è in realtà un frutto sorprendente, perfetto non solo per dolci o confetture, ma anche per piatti salati originali e raffinati. Ma andiamo per gradi.

Le nespole sono particolarmente ricche di nutrienti preziosi per l’organismo. Contengono innanzitutto vitamina A, sotto forma di betacarotene, che contribuisce alla salute della pelle, degli occhi e del sistema immunitario. Inoltre, sono una buona fonte di vitamina C, alleata della sintesi del collagene e del rafforzamento delle difese immunitarie.

Ma non solo. Grazie all’elevata quantità di potassio, le nespole aiutano a regolare la pressione sanguigna e a combattere la ritenzione idrica. La presenza di fibre, in particolare pectina, favorisce la digestione e svolge un’azione depurativa sull’intestino, utile anche per abbassare i livelli di colesterolo. Infine, i composti antiossidanti presenti nella buccia e nella polpa, tra cui flavonoidi e acidi fenolici, contrastano l’invecchiamento cellulare e lo stress ossidativo. Ecco due ricette semplici e gustose per portarle in tavola in maniera differente dal solito.

Riso con nespole caramellate e tofu affumicato



Taglia le nespole ben mature a metà, elimina i noccioli e riducile a spicchi. Porta a ebollizione in un pentolino un bicchiere d’acqua con un cucchiaino di zucchero di canna, un cucchiaio di aceto di mele e una punta di zenzero grattugiato. Aggiungi le nespole e lascia sobbollire per circa dieci minuti finché il liquido si sarà addensato e la frutta risulterà caramellata. Nel frattempo, cuoci il riso in abbondante acqua salata. In una padella antiaderente rosola il tofu affumicato tagliato a dadini con un filo d’olio extravergine d’oliva e un pizzico di paprika dolce. Quando il riso sarà pronto, scolalo e saltalo in padella insieme al tofu. Aggiungi le nespole caramellate con un cucchiaio del loro fondo di cottura e manteca brevemente. Servi con una manciata di prezzemolo tritato e qualche scaglia di mandorla tostata.

Insalata di pollo, nespole e finocchi al profumo di limone



Taglia le nespole ancora sode a spicchi, privandole dei noccioli e della buccia, se troppo spessa. Porta a ebollizione dell’acqua leggermente salata con il succo di mezzo limone, quindi sbollenta brevemente le nespole per due minuti, scolale e tienile da parte. Griglia il petto di pollo intero su una piastra ben calda, aromatizzandolo con un filo d’olio, sale, pepe nero e qualche fogliolina di timo fresco. Una volta cotto, lascialo intiepidire e affettalo sottilmente. Affetta un finocchio crudo molto sottile, poi condisci con olio extravergine, succo di limone e un pizzico di sale. Unisci in una ciotola le fette di pollo, le nespole sbollentate e il finocchio condito. Completa con foglioline di menta fresca e scorza di limone grattugiata. Un’insalata elegante, leggera e dal profumo irresistibile.