Spaccatura a Triggiano su Cataldo, il cdx: “Mai concordato”

“La scelta del dott. Onofrio D’Alesio di accettare la candidatura nella propria lista del dott. Alessandro Cataldo, mai concordata, non è opportuna né condivisa dai partiti del centrodestra che, evidentemente, si determineranno di conseguenza sulle scelte da fare in vista delle prossime elezioni amministrative di Triggiano”. Così in una nota le segreterie regionali e provinciali di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi Moderati contro il candidato sindaco a Triggiano, Onofrio D’Alesio, che avrebbe deciso di accettare la candidatura di Sandro Cataldo, per il quale è stato chiesto il rinvio a giudizio insieme alla moglie, l’ex assessora Anita Maurodinoia.

La risposta di D’Alesio: “In riferimento alla nota inviata dai partiti di centrodestra, sono in corso interlocuzioni con le segreterie politiche al fine di trovare piena intesa nell’interesse collettivo e in particolare della cittadinanza triggianese”. Lo comunica il candidato sindaco di Triggiano (Bari) per il centrodestra, Onofrio D’Alesio, in una nota firmata anche – si legge – dai “referenti cittadini di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi Moderati, Democrazia Cristiana”.