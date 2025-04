Alessio presidente dell’Associazione di Chirurgia della Cataratta

Il prof. Giovanni Alessio, Professore Ordinario di Oftalmologia e Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Oftalmologia Universitaria del Policlinico di Bari, è stato nominato Presidente della AICCER –Italiana di Chirurgia della Cataratta e Refrattiva, nel corso del Congresso svoltosi nei giorni scorsi a Trieste.

Un incarico prestigioso che riconosce l’impegno scientifico, clinico e accademico del Prof. Alessio, punto di riferimento per l’Oftalmologia italiana e internazionale, autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche e relatore nei principali congressi del settore. Con la sua nomina, la Presidenza della AICCER torna in Puglia, premiando l’eccellenza dell’attività oftalmologica della Regione e della Scuola Medica barese.

“Sono profondamente onorato di assumere la Presidenza della AICCER – ha dichiarato il Prof. Alessio –. In un momento storico in cui la richiesta di prestazioni oculistiche è in continuo aumento, il nostro impegno sarà rivolto a promuovere l’aggiornamento scientifico, la formazione di alto livello e la diffusione delle migliori pratiche clinico-chirurgiche, per garantire ai pazienti le più avanzate soluzioni terapeutiche disponibili”.

Il Congresso AICCER ha riunito i massimi esperti nazionali e internazionali di chirurgia della cataratta e della correzione dei difetti refrattivi, ponendo al centro del dibattito le nuove frontiere della chirurgia mininvasiva, le tecnologie laser di ultima generazione e l’impiego dell’intelligenza artificiale nello screening e nella gestione delle patologie oculari.