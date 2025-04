Bari, al via le iscrizioni per gli asili nido comunali

La ripartizione Politiche educative e giovanili rende noto che a partire da oggi, 14 aprile, e fino al 18 maggio compreso, sono aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali per l’anno educativo 2025/26. L’iscrizione deve essere effettuata on line, collegandosi al seguente link https://egov.comune.bari.it/iscrizione-asili-nido-comunali?categoria=2.

Per effettuare l’iscrizione, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dovranno autenticarsi mediante credenziali Spid o Cie. I cittadini che ne sono sprovvisti o che necessitino di assistenza, possono in alternativa effettuare l’iscrizione direttamente presso le segreterie degli asili nido comunali indicate nell’avviso. La descrizione completa delle modalità di accesso al servizio di iscrizione e le istruzioni per la compilazione della domanda on line, sono riportate nell’avviso pubblico e nel manuale utente pubblicati sul portale del Comune di Bari a questo link.

“Come promesso, quest’anno siamo riusciti ad anticipare i tempi, perché vogliamo accompagnare le famiglie nella scelta dell’asilo nido con serenità e riducendo al minimo gli affanni, sapendo quanto sia importante rassicurare i genitori garantendo un servizio qualificato e accogliente – spiega l’assessore alla Conoscenza -. Quest’anno abbiamo voluto supportare ulteriormente i nuclei familiari con entrambi i genitori lavoratori, anche precari, perché consideriamo i nidi il servizio per eccellenza di conciliazione dei tempi vita-lavoro. Come sempre, l’avviso tutela in via prioritaria i casi di maggiore vulnerabilità e le situazione di fragilità, ponendo la massima attenzione al tema dell’inclusione”.

I CRITERI

Il Comune di Bari gestisce i seguenti nidi di infanzia, fatta salva l’apertura di ulteriori strutture. Come ogni anno, saranno istituite anche sezioni a orientamento montessoriano presso alcuni nidi. In elenco i posti disponibili per l’anno educativo 2025/2026:

Nido d’infanzia “Speranza” – Parallela di Via Peucetia 4

• Fascia piccoli: posti disponibili 14

• Posto disponibile per alunno con diverse abilità fascia piccoli: 1

• Fascia medi: posti disponibili 2

• Posto disponibile per alunno con diverse abilità fascia medi: 1

• Fascia grandi: posti disponibili 12

• Posto disponibile per alunno con diverse abilità fascia grandi: 1

Sezione Montessoriana c/o Nido d’infanzia “Speranza”

• Fascia piccoli: posti disponibili 9

• Posto disponibile per alunno con diverse abilità fascia piccoli: 1

Nido d’infanzia “An/8” – Via Carabellese 6

• Fascia piccoli: posti disponibili 5

• Posto disponibile per alunno con diverse abilità fascia piccoli: 1

• Fascia medi: posti disponibili 1

• Posto disponibile per alunno con diverse abilità fascia medi: 1

• Fascia grandi: posti disponibili 12

• Posto disponibile per alunno con diverse abilità fascia grandi: 1

Nido d’infanzia “Libertà” – Via Garruba 160

• Fascia piccoli: posti disponibili 4

• Posto disponibile per alunno con diverse abilità fascia piccoli: 1

• Fascia medi: posti disponibili 0

• Fascia grandi: posti disponibili 4

Sezione Montessoriana c/o Nido d’infanzia”Libertà”

• Fascia medi: posti disponibili 2

• Posto disponibile per alunno con diverse abilità fascia medi: 1

Nido d’infanzia “Stanic” – Via Cassala 21

• Fascia piccoli: posti disponibili 11

• Posto disponibile per alunno con diverse abilità fascia piccoli: 1

• Fascia medi: posti disponibili 6

• Posto disponibile per alunno con diverse abilità fascia medi: 1

• Fascia grandi: posti disponibili 2

• Posto disponibile per alunno con diverse abilità fascia grandi: 1

Nido d’infanzia “La Tana Del Ghiro” – Via Laetitia Abbaticola 2

• Fascia piccoli: posti disponibili 15

• Posto disponibile per alunno con diverse abilità fascia piccoli: 1

• Fascia medi: posti disponibili 4

• Fascia grandi: posti disponibili 0

Nido d’infanzia “Villari” – Via Villari 15

• Fascia piccoli: posti disponibili 14

• Posto disponibile per alunno con diverse abilità fascia piccoli: 1

• Fascia medi: posti disponibili 7

• Posto disponibile per alunno con diverse abilità fascia medi: 1

• Fascia grandi: posti disponibili 0

Sezione Montessoriana c/o Nido d’infanzia “Villari”

• Fascia grandi: posti disponibili 6

• Posto disponibile per alunno con diverse abilità fascia grandi: 1

Sezione Primavera c/o Nido d’infanzia “Villari” – Via Villari 15

• Posti disponibili: 3

• Posto disponibile per alunno con diverse abilità: 1

Nido d’infanzia “Le Ali Di Michela” – Piazzetta Eleonora (S.Pio)

• Fascia piccoli: posti disponibili 0

• Fascia medi: posti disponibili 0

• Fascia grandi: posti disponibili 8

Sezione Montessoriana c/o Nido d’infanzia “Le Ali Di Michela”

• Fascia piccoli: posti disponibili 14

• Posto disponibile per alunno con diverse abilità fascia piccoli: 1

• Fascia medi: posti disponibili 2

• Posto disponibile per alunno con diverse abilità fascia medi: 1

Nido d’infanzia “Montessori” – Via Vittorio Veneto 189

• Fascia piccoli: posti disponibili 10

• Posto disponibile per alunno con diverse abilità fascia piccoli: 1

• Fascia medi: posti disponibili 1

• Posto disponibile per alunno con diverse abilità fascia medi: 1

• Fascia grandi: posti disponibili 6

Nido d’infanzia “Costa” – Via N. Costa 2

• Fascia piccoli: posti disponibili 9

• Posto disponibile per alunno con diverse abilità fascia piccoli: 1

• Fascia medi: posti disponibili 15

• Posti disponibili per alunni con diverse abilità fascia medi: 2

• Fascia grandi: posti disponibili 5

Le domande di iscrizione riferite alle fasce in cui non vi è disponibilità di posto, consentiranno esclusivamente l’inserimento nella lista d’attesa.

Sono, inoltre, individuate le seguenti fasce: “fascia piccoli”, con data di nascita compresa tra il primo settembre 2024 e il 15 giugno 2025; “fascia medi” con data di nascita compresa tra il primo ottobre 2023 e il 31 agosto 2024; “fascia grandi” con data di nascita compresa tra il primo gennaio 2023 e il 30 settembre 2023; “sezioni primavera” con data di nascita compresa tra il primo gennaio 2023 e il 30 settembre 2023. L’iscrizione è consentita anche ai nascituri con data presunta del parto entro il 31 maggio 2025, purché nati entro il 15 giugno 2025. Possono essere iscritti i bambini in regola con le vaccinazioni obbligatorie stabilite dalla legge n.119/2017.

L’avviso conferma l’orario di funzionamento dei nidi dal lunedì al venerdì, con entrata alle ore 7.30 e uscita alle 14.30, e chiusura nella giornata del sabato. È inoltre intenzione dell’amministrazione comunale attivare il servizio pomeridiano dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.30 alle 18.

I bambini già frequentanti nello scorso anno educativo hanno diritto a conservare il posto nido laddove richiedano la riconferma nel termine stabilito dall’amministrazione. Anche per l’anno educativo 2025/26, la retta mensile è pari all’1,05% del reddito Isee: nell’avviso sono previsti criteri di riduzione o esonero dal pagamento della retta.

Al fine di effettuare l’operazione di iscrizione mediante procedura di delega all’operatore comunale, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale (tutore/affidatario/altro soggetto esercente la responsabilità) devono recarsi presso le segreterie indicate di seguito, previo appuntamento da concordare telefonicamente o a mezzo mail, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente, codice fiscale del richiedente, attestazione Isee in corso di validità:

Villari – tel. 080/5772466 – email: asilo.nido.villari@comune.bari.it

La Tana del Ghiro – tel. 080/5778180 – email asilo.nido.latanadelghiro@comune.bari.it

Speranza – tel. 080/5778221 – email asilo.nido.speranza@comune.bari.it

Costa – tel.080/5343318 – email asilo.nido.costa@comune.bari.it

Libertà – tel. 080/5772905 – email asilo.nido.liberta@comune.bari.it