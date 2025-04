Ecco le condizioni questa mattina in via Monfalcone, accanto alla sede del Municipio 2 (ex Carlo del Prete) alle spalle dell’edificio crollato. Rifiuti a terra, cassonetti insufficienti.

Già nei giorni scorsi Borderline24 aveva raccolto le proteste dei residenti: in seguito al crollo e al transennamento dell’area sono stati rimossi i cassonetti e non sono mai stati ricollocati. I residenti si ritrovano quindi ad utilizzare gli altri cassonetti limitrofi che risultano insufficienti.