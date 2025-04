Allerta maltempo in Puglia, in arrivo venti di burrasca

Nessuna tregua dal maltempo in Puglia dove a partire dall’una di questa notte e per le successive 24-36 ore sono in arrivo venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali. Già nella giornata di oggi, per via del forte vento si sono verificati diversi disagi, anche a Bari dove, ad esempio, nel mercato dell’ex Manifattura Tabacchi, è volato via un pezzo di tettoia.