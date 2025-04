Iscrizioni scuole d’infanzia comunali a Bari, online la graduatoria

Sono state pubblicate le graduatorie provvisorie con riferimento alle iscrizioni presso le scuole d’infanzia comunali per l’anno scolastico 2025/2026. Lo rende noto la ripartizione Politiche educative e giovanili. Gli interessati potranno produrre ricorso entro il 22 aprile 2025. Decorso il termine per la presentazione dei ricorsi, verranno pubblicate le graduatorie definitive con l’indicazione degli ammessi e non ammessi. Nelle graduatorie non appaiono i nominativi dei bambini con diritto di precedenza.

Foto Freepik