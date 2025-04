Noicattaro, incivili dei rifiuti beccati dalle videocamere

Beccati dalle telecamere a scaricare le cassette di plastica, ad abbandonare buste con rifiuti di ogni genere sul ciglio del Parco Comunale, a depositare con cura e in tutta tranquillità rifiuti in una delle piazzette del centro storico di Noicàttaro. I responsabili sono stati sanzionati dopo essere stati identificati dalle targhe delle automobili o ripresi in volto.

“Quello che le telecamere hanno ripreso è, ancora una volta, uno spettacolo indecoroso. Vedere queste immagini oggi, ci convince che non ci sono più attenuanti per chi si ostina ad abbandonare i rifiuti nelle strade, nei parchi, nel centro storico inquinando e danneggiando tutta la comunità”, dichiara il sindaco di Noicàttaro Raimondo Innamorato, condividendo sul suo profilo social il video registrato dalle videocamere comunali che riprende i trasgressori. “La lotta all’abbandono dei rifiuti è una battaglia che, come amministrazione comunale, portiamo avanti dal primo mandato e che, in questi anni, ha fatto registrato un aumento crescente della percentuale di raccolta differenziata, tanto da annoverare Noicàttaro tra i Comuni più virtuosi della Regione”, continua il sindaco.

Il sistema di raccolta differenziata porta a porta, introdotto nel 2019, ha permesso di raggiungere percentuali di differenziata oltre l’80% nel 2024, una crescita esponenziale rispetto al 39% attestato nel 2016, anno di insediamento della Giunta Innamorato.

“Ringrazio la Polizia Locale e il comandante Filograno che ogni giorno presidiano e monitorano il territorio, contribuendo con impegno e dedizione a questa battaglia di civiltà”, conclude il sindaco.