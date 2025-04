Aeroporti Puglia, si dimette moglie politico Pd

Carmen Fiorella, moglie del consigliere regionale del Partito Democratico Filippo Caracciolo, si è dimessa con effetto immediato dall’incarico di dirigente delle Risorse Umane in Aeroporti di Puglia. Lo rende noto la stessa società, al centro di un caso che ha acceso un acceso dibattito politico negli ultimi giorni.

La nomina di Fiorella, avvenuta in seguito a un concorso pubblico a cui avrebbe partecipato come unica candidata, aveva già sollevato forti critiche da parte dell’opposizione. In particolare, i consiglieri regionali di Forza Italia avevano denunciato la rapidità della procedura e sollevato dubbi sulla regolarità del curriculum e dei titoli di studio della dirigente, chiedendo le dimissioni in blocco del Consiglio di amministrazione della società.

Le polemiche si sono ulteriormente intensificate dopo la pubblicazione, questa mattina, di un articolo su La Gazzetta del Mezzogiorno che metteva in luce possibili incongruenze nella laurea dichiarata da Fiorella, la cui pergamena sarebbe risultata “piena di anomalie”, secondo quanto riferito dagli esponenti di FI. Di fronte al crescente clamore, l’ormai ex dirigente ha deciso di lasciare l’incarico. “Sulla scorta di quanto emerso – si legge nella nota ufficiale – Aeroporti di Puglia comunica di aver avviato le procedure necessarie per verificare la veridicità delle certificazioni prodotte in fase di selezione”.