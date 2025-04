Incidente sul lavoro nel Barese, morto 55enne

Tragedia sul lavoro questa mattina a Corato, in provincia di Bari. Un operaio di 55 anni ha perso la vita durante un intervento in una villa situata su viale dei Papaveri. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, dipendente di un’azienda specializzata in tendaggi, sarebbe scivolato mentre effettuava un sopralluogo precipitando da un’altezza di oltre tre metri. L’impatto è stato fatale. I soccorritori del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso accertamenti da parte della polizia.