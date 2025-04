Bari, domeniche dedicate allo sport: ecco come saranno

Sono stati pubblicati sul sito del Municipio II gli avvisi relativi all’organizzazione delle “Domeniche dello Sport e del Benessere 2025” e della biciclettata “Bicicletta-amici”: entrambe le manifestazioni saranno svolte nel territorio municipale, tra la primavera e l’autunno, come stabilito dalle linee guida approvate dal Consiglio municipale.

I soggetti interessati all’organizzazione delle Domeniche dello Sport e del Benessere dovranno inoltrare istanza alla pec municipio2.comunebari@pec.rupar.puglia.it, entro le ore 23:59 del 15 maggio 2025. Il modulo per la partecipazione all’avviso dedicato alla “Bicicletta – Amici”, invece, va inviato seguendo le indicazioni a questo link, rispettando la medesima scadenza.

“Lo sport riveste un ruolo importante per diversi motivi, legati sia al benessere psico-fisico della cittadinanza, a partire dai più piccoli, sia alla coesione sociale – spiega la presidente del Municipio II -. Attraverso queste due manifestazioni, intendiamo veicolare il messaggio per cui lo sport aiuta a mantenere uno stile di vita sano, favorisce il benessere mentale, riduce lo stress e promuove il buonumore. E, soprattutto, produce inclusione sociale per i più fragili e le loro famiglie, contribuendo al contempo alla promozione del territorio e, dunque, alla valorizzazione degli spazi urbani, come le bellissime aree a verde presenti nel nostro municipio. Con questi progetti vogliamo coinvolgere persone di tutte le età e culture, valorizzare parchi, piste ciclabili e aree sportive pubbliche come luoghi di aggregazione, di partecipazione e di rafforzamento del senso di comunità”.

“Ringrazio tutti i consiglieri per l’impegno profuso e la condivisione degli obiettivi di questi due bellissimi progetti – commenta la presidente della Commissione Cultura e sport – che ci permetteranno, tra le altre cose, anche di fare conoscere i luoghi del Municipio II attraverso una modalità diversa, promuovendo l’attività sportiva all’aria aperta. Ci tengo a sottolineare il valore sociale delle iniziative perché, per esempio, durante le domeniche sportive saranno svolte attività di diffusione culturale, incentrate su benessere psicofisico, nutrizione, prevenzione, educazione alla socializzazione e, soprattutto, contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Inoltre, grazie al progetto della biciclettata, in cui verranno messe a disposizione anche le ‘bici degli abbracci’, garantiremo un anno di attività sportiva a cinque bambini segnalati dai servizi socio educativi del nostro Municipio”.

LE DOMENICHE DELLO SPORT E DEL BENESSERE

Saranno cinque le “Domeniche dello Sport e del Benessere”, da tenersi nei mesi di maggio, giugno, settembre, ottobre e novembre, una per ogni quartiere (Poggiofranco, Picone, San Pasquale, Carrassi e Mungivacca).

Il Consiglio municipale ha, infatti, individuato gli spazi aperti in cui svolgere gli eventi:

· parco don Tonino Bello, prevedendo preferibilmente, tra i punti sport diffusi, un’attività di yoga, torneo di ping pong, pattinaggio e comunque qualsiasi altra attività di promozione sportiva;

· parco degli Aquiloni, prevedendo preferibilmente, tra i punti di sport diffuso, ginnastica per adulti e per bambini e pattinaggio, ginnastica artistica, ritmica e danza classica;

· parco Princigalli, giornata dedicata a sport per famiglie;

· piazzetta dei Papi, prevedendo tornei diffusi, come soccer, pallavolo e tennis;

· parco Rossani, prevedendo sport diffusi come basket, ginnastica per bambini e adulti.

Durante le domeniche dovranno essere svolte attività di diffusione culturale e contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Il progetto dovrà comprendere un evento inaugurale, manifestazioni sportive e tornei con accesso libero e gratuito per tutti (includendo anche partecipanti con disabilità), premiazioni con gadget e spettacolo. Il soggetto aggiudicatario, dovrà offrire, inoltre, un corso sportivo per un anno a cinque minori indicati dai servizi socio educativi del Municipio.

BICICLETTA-AMICI

Sarà organizzata una biciclettata, a giugno o a settembre, con partenza e arrivo al parco Don Tonino Bello, e festa finale plastic-free con le famiglie. Una particolare attenzione sarà riservata alle persone con disabilità, per le quali saranno messe a disposizione le “HugBike”, le cosiddette bici degli abbracci, dotate di due sedili e due manubri che permetteranno a bambini con autismo, non vedenti o con sindrome di down, di andare in bicicletta con l’ausilio di un genitore o caregiver. L’organizzatore dovrà, inoltre, fornire 60 biciclette da offrire ai cittadini che non ne posseggono una personale.