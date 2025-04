Bari, “scempio” alla fermata bus: l’ira del presidente del Municipio

“Non si può andare avanti così” – dice Luisa Verdoscia, presidente del Municipio III – Stamattina i vertici dell’Amtab mi hanno segnalato questo scempio avvenuto alle fermata del trasporto locale nei pressi dell’Ospedale San Paolo in via Caposcardicchio. Una pensilina nuovissima, fruibile, pulita, vandalizzata e deturpata in questa maniera.

Perché – continua – per pochi vandali incivili deve sempre pagare tutta la collettività? Perché alla fine sempre le persone perbene e oneste devono farsi carico dello scempio di qualche imbecille? Non è giusto. Non mi stancherò mai di dirlo: dobbiamo avere cura della cosa pubblica come se fosse casa nostra. Questi comportamenti non verranno più tollerati. Le autorità procederanno con le verifiche del caso”.