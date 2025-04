Avvolto dalle fiamme mentre brucia sterpaglie, muore 67enne

Non ce l’ha fatta Angelo Martignetti, il 67enne di San Severo (Foggia) deceduto per le gravi ustioni riportate mentre stava bruciando sterpaglie nel suo terreno alla periferia del comune Foggiano. Era ricoverato nel centro Grandi ustionati dell’ospedale Perrino di Brindisi dove era giunto con l’elisoccorso. L’incidente è avvenuto il 16 aprile. Stando ad una prima ricostruzione il 67enne, mentre era impegnato nell’attività di pulizia, sarebbe stato avvolto dalle fiamme, che lui stesso aveva appiccato, per un possibile cambio repentino del vento. La situazione è apparsa subito critica con ustioni di grado elevato su più parti del corpo. A nulla sono valsi i tentativi dei sanitari di salvargli la vita.