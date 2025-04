Lecce, esponenti di Gioventù Nazionale: “Aggrediti e minacciati”

I fratelli Marco e Andrea Gaetani, rispettivamente presidente di Gioventù Nazionale Lecce, e vicesegretario cittadino di Fratelli d’Italia, denunciano di essere stati “minacciati, spintonati e aggrediti verbalmente” ieri sera nel centro del capoluogo salentino per la loro appartenenza politica. “Noi qui voi non vi vogliamo”: così – riferiscono – un gruppo di persone si sarebbe rivolto a loro. Il caso – spiegano – sarà denunciato formalmente alla Digos.

“Quello che vogliamo denunciare – dichiara all’ANSA Andrea Gaetani – è un clima di odio. Noi non vogliamo fare le vittime, ma c’è un clima che si sta infervorando dalla campagna elettorale per le amministrative, proseguendo con la manifestazione per la commemorazione di Acca Larenzia”. “Il clima è ormai degenerato. A Lecce se fai politica a destra non ti è consentito. Si tratta – conclude – di minacce a sfondo politico che preoccupano”.