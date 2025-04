Scontro tra auto nel nord Barese, un morto e due feriti

Una persona è morta e due sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nelle scorse ore sulla strada provinciale che collega Corato e Bisceglie, a nord di Bari. La vittima è un uomo di 64 anni di Corato. I due feriti, soccorsi dal personale del 118, sono stati trasportati agli ospedali di Andria e Barletta. Due le auto coinvolte, una Tiguan e una Ford, che si sarebbero scontrate frontalmente. Il 64enne era a bordo della sua utilitaria con moglie e figlia. L’altra vettura era condotta da un 22enne anche lui di Corato. I feriti non sono in pericolo di vita. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per stabilire la dinamica dello scontro.