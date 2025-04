Gang pesta minorenne, Corona va da presunto aggressore

Continua a salire la tensione attorno al caso del 17enne di origini tunisine picchiato mercoledì sera da una baby gang di minorenni in una stazione ferroviaria di Galatina, in provincia di Lecce. Nel video si sentono anche le voci di alcune ragazzine che assistono e filmano. Le immagini del pestaggio sono state poi postate e hanno fatto il giro del web fino a quando non sono state rimosse. Sulla vicenda è intervenuto anche Fabrizio Corona che su Instagram ha pubblicato i nomi di quelli che lui ritiene siano i responsabili dell’aggressione, e poi è andato a casa di uno di loro, a Noha, frazione di Galatina, facendosi immortalare vicino al cartello all’ingresso del paese: “Ops, siamo venuti a prenderli”, scrive in una ‘storia’.

Corona è poi andato sotto casa del giovane perché avrebbe voluto porre alcune domande a sua madre, ed è stato circondato da un capannello di persone. Si sono creati momenti di tensione e l’ex fotografo dei vip avrebbe anche litigato con l’avvocato che segue la famiglia del ragazzino in questa vicenda. Le forze dell’ordine, che avevano saputo del suo arrivo, hanno comunque monitorato la situazione tenendola sotto controllo.

L’aggressione è stata denunciata dalla madre del 17enne il giorno dopo. Il giovane in un primo momento ha cercato di minimizzare ma poi ha raccontato tutto. Gli aggressori sarebbero stati tutti individuati. Le indagini – fanno sapere gli inquirenti – stanno proseguendo a ritmo serrato.

Si cerca di far luce sull’eventuale movente dell’aggressione, anche attraverso l’analisi del telefono cellulare della vittima. Una delle ipotesi al vaglio è che il 17enne, il giorno prima, potrebbe aver litigato e forse colpito uno dei membri della gang che poi, a distanza di 24 ore, l’ha pestato in quella che sembra una spedizione punitiva.