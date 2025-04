Esplosione nell’ex Ilva, danni ma nessun ferito

Un’esplosione si è verificata questa mattina in un macchinario presente nell’area taglio-fondi del reparto Grf (Gestione rottami ferrosi) dello stabilimento Acciaierie d’Italia (ex Ilva) di Taranto. Non si registrano feriti. Secondo fonti sindacali, in seguito alla deflagrazione sarebbe stata divelta una porta e ci sarebbero anche danni al tetto.

La macchina in questione taglia con un cannello le scorie dell’acciaieria che si solidificano. A provocare l’esplosione potrebbe essere stato, secondo quanto ipotizzano i sindacati, un guasto o la rottura di un flessibile con un ritorno di fiamma forse a contatto con il gas. Nel reparto sono impiegate due macchine taglia fondi e una taglia cilindri. Da tempo le Rsu denunciano presunti rischi per la sicurezza dei lavoratori per la mancanza di pezzi di ricambio e manutenzioni adeguate.