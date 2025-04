In Italia “Pasquetta con chi vuoi”. E nel resto del mondo?

Il giorno di Pasquetta, chiamato anche lunedì dell’Angelo o lunedì di Pasqua, commemora un evento narrato nei Vangeli: il giorno successivo alla resurrezione di Gesù, tre donne di nome Maria, note come le tre Marie, andarono presso la sua tomba per imbalsamare il corpo, ma trovarono il sepolcro vuoto e restarono sgomente fino a quando un angelo, apparso in cielo, non le informò che Gesù era risorto. È quindi una ricorrenza religiosa cristiana, ma è spesso vissuto come una festa civile, ufficialmente riconosciuta dalle istituzioni italiane e da quelli di molti altri Paesi per “allungare” di un giorno la Pasqua. Alla giornata di Pasquetta, sono associate specifiche tradizioni popolari. In Italia, la più diffusa è quella della gita fuori porta.

Non solo in Italia, il Lunedì dell’Angelo, anche conosciuto come Pasquetta, è festivo per molti Paesi nel mondo. In diversi Paesi, tra cui Germania, Botswana e Australia, sia il venerdì di Pasqua che il lunedì di Pasqua sono considerati giorni festivi. I danesi e gli abitanti delle Isole Faroe hanno persino il Giovedì Santo libero, concedendo loro una pausa nazionale di cinque giorni. Nella maggior parte dei paesi dell’America centrale e meridionale, che hanno una grande popolazione cattolica, i giorni che precedono la Pasqua – il Venerdì Santo e talvolta anche il giovedì – sono giorni festivi invece del lunedì piuttosto che il lunedì. Questo è il caso di Brasile, Messico, Perù e Argentina, tra gli altri, ma anche della vicina Spagna. Nella Chiesa apostolica armena, il lunedì di Pasqua è noto come “Merelots”, che è un giorno del ricordo dei morti. Cinque Merelot si svolgono all’anno in Armenia, in ogni caso il giorno dopo una data significativa del calendario religioso: dopo Natale, Pasqua, la Festa della Trasfigurazione, l’Assunzione della Beata Vergine Maria e la Festa dell’Esaltazione della Santa Croce.