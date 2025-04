Morte del Papa, Satriano: “Grande attenzione per Bari”

“Raggiunto questa mattina dalla notizia della personale Pasqua di Papa Francesco al Padre, desidero farmi voce della preghiera e dei sentimenti della Chiesa di Bari-Bitonto in un momento che tocca i cuori e le vite di tutti. Pur nel dolore per questo distacco, che tutti speravamo non così imminente, prevale in noi la gioia e la gratitudine per il dono che Papa Francesco è stato per la Chiesa e il mondo intero”. Così in una nota l’arcivescovo di Bari Bitonto, monsignor Giuseppe Satriano.

“Il suo pontificato, disseminato di segni eloquenti e profetici, ha visto anche Bari e la nostra comunità ecclesiale essere toccati dalla sua paterna attenzione. Siamo tra i pochi che hanno potuto godere di ben due visite del Santo Padre, a distanza di poco tempo l’una dall’altra, nel 2018 e nel 2020, nelle quali Papa Francesco ci ha aiutato a comprendere meglio la nostra missione ecumenica e rilanciarla verso più ampi orizzonti di dialogo con le Chiese cristiane del Medio Oriente. Non possiamo dimenticare che il Vescovo di Roma ha dichiarato che “potremmo chiamare Bari la capitale dell’unità, dell’unità della Chiesa” e a questo suo mandato ci impegniamo a restare fedeli.”