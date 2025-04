Bari, “c’è carenza di sangue”: ma il Policlinico smentisce

Il Policlinico di Bari smentisce le voci relative a una presunta carenza di sangue presso il Centro trasfusionale dell’Azienda ospedaliero-universitaria. Le segnalazioni, circolate negli ultimi giorni su chat private e social network – in particolare tramite Whatsapp – sono state definite come “prive di fondamento”.

“Attualmente – spiega Angelo Ostuni, direttore dell’unità operativa di Medicina trasfusionale – le scorte di sangue e di emocomponenti a livello regionale sono pienamente adeguate. Non esiste alcuna criticità che possa giustificare l’allarme diffuso informalmente”. Lo stesso Ostuni invita alla cautela nella condivisione di messaggi non verificati, sottolineando come queste informazioni false possano creare inutili allarmismi e minare la fiducia dei cittadini, compromettendo anche l’efficacia delle future campagne di donazione.

Il Policlinico rivolge quindi un appello alla popolazione: evitare di condividere notizie non ufficiali e fare sempre riferimento esclusivo ai canali istituzionali dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bari o del Servizio trasfusionale regionale per ogni informazione o aggiornamento in materia.