Bari, il Municipio 2 ricicla da campione: “Segnale importante”

Si è conclusa “Ricicla da campione”, la competizione tra Municipi organizzata nell’ambito della campagna di sensibilizzazione promossa da Comune di Bari e Amiu Puglia, in collaborazione con CoReVe – Consorzio per il riciclo del vetro e Anci per il miglioramento della raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, il corretto conferimento e il riciclo virtuoso del vetro. Ad un mese dall’avvio della gara, il “Municipio riciclone” è il II: Poggiofranco, Picone, Carrassi, San Pasquale e Mungivacca sono i quartieri i cui residenti hanno conferito correttamente la maggiore quantità di vetro dal 17 marzo al 16 aprile, secondo un calcolo pro capite. Pertanto sarà il Municipio II a ospitare la grande festa finale in programma sabato 3 maggio, dalle ore 19, nel parco Don Tonino Bello, a Poggiofranco.

Per l’occasione si esibirà Renato Ciardo: i cittadini potranno assistere allo spettacolo gratuito del cabarettista barese per chiudere in bellezza la competizione e celebrare tutti insieme l’inizio del Maggio barese.

La classifica definitiva vede, alle spalle del Municipio II, i Municipi I, V, III e IV, sempre secondo un calcolo pro capite. In rapporto alla popolazione residente, invece, la classifica vede in testa il Municipio I seguito da II, III, IV e V.

“È stato un mese di competizione serrata – commenta la presidente di Amiu Puglia Antonella Lomoro – durante il quale ho girato per i Municipi, che hanno ospitato gli eventi di sensibilizzazione. Sono state giornate bellissime, all’insegna delle buone pratiche della raccolta differenziata, dei giochi ecosostenibili e del sano divertimento, che ha coinvolto i più piccoli ma anche gli adulti. Un’esperienza bella e molto divertente per la quale ringrazio ancora una volta il Comune di Bari, CoReVe e Anci per la collaborazione e il sostegno che hanno fornito. In queste settimane abbiamo avuto modo di spiegare a tantissimi cittadini la necessità e l’importanza della separazione corretta dei rifiuti perché molte frazioni, e il vetro è certamente tra queste, possono essere recuperate e destinate a nuova vita, nell’ottica dell’implementazione dell’economia circolare che è uno tra gli obiettivi principali della mission di Amiu Puglia. Dal 1° aprile l’azienda ha compiuto l’importante passo di internalizzare il servizio di raccolta del vetro che, dopo un fisiologico periodo di rodaggio, sta andando progressivamente a regime. Uno sforzo organizzativo che è stato possibile anche grazie al supporto di CoReVe che ci ha sostenuto per l’adeguamento delle attrezzature, dei mezzi e delle campane di raccolta”.

“Desidero ringraziare le realtà associative della città e tutti coloro i quali hanno partecipato a questa “sana” e divertente competizione, che è servita non solo a innescare una sfida tra Municipi ma soprattutto a dar vita a una campagna di sensibilizzazione itinerante per una corretta raccolta differenziata rivolta a piccoli e adulti – ha spiegato l’assessora comunale al Clima, alla Transizione ecologica e all’Ambiente -. Una buona raccolta del vetro, che si può riciclare all’infinito, ci consente sia di bilanciare i costi per l’aumento delle tariffe del conferimento in discarica sia di liberare l’ambiente da una materiale molto prezioso. Grazie a questa iniziativa abbiamo potuto comunicare l’importanza della corretta differenziazione dei rifiuti sia per qualità che per quantità, il che ci mette nelle condizioni di realizzare delle economie e, ovviamente, di tutelare l’ambiente. Mi auguro non venga smarrito quello spirito vissuto durante la competizione, che è fondamentale per mantenere gli spazi del nostro contesto urbano in condizioni migliori e raggiungere e superare l’obiettivo del 65% di raccolta differenziata stabilito dall’Unione europea”.

“Una grande gioia e soddisfazione per il Municipio II – sottolinea la presidente del Municipio II -. È un segnale importante che viene dal territorio, che mi onoro ancor più di rappresentare e per il quale ringrazio, in primis, i cittadini e le cittadine che hanno risposto con grande sensibilità, attenzione e responsabilità, ma anche con grande passione, divertimento e voglia di mettersi in gioco in questa bellissima campagna di sensibilizzazione promossa da Anci, Coreve e Comune di Bari con Amiu Puglia. Ringrazio anche la presidente Lomoro e il direttore Antonicelli di Amiu per la straordinarietà dell’iniziativa e la sinergia posta in campo. Ma in realtà credo che questo sia un segnale forte e chiaro, giunto da tutti i Municipi, che in relazione al tema del riciclo del vetro e, in generale, del corretto conferimento dei rifiuti, hanno dimostrato che davvero solo insieme possiamo essere una comunità virtuosa, civile ma soprattutto educante a vantaggio del bene comune”.

Come noto, Ricicla da campione, campagna itinerante con cinque eventi nei Municipi, ha visto i Municipi sfidarsi in una sorta di “palio” cittadino sul conferimento del vetro: ha vinto il territorio che ha raccolto la maggiore quantità (il calcolo è stato effettuato pro capite, così da non penalizzare i Municipi più piccoli rispetto a quelli più grandi) durante tutto il periodo della competizione.