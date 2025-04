Bari, rimosso dalla scogli il divano “vista mare”

Ha fatto il giro del web ieri la foto che ha immortalato un divanetto color crema proprio sugli scogli a ridosso delle ringhiere del lungomare. Chi scriveva era convinto (o forse sperava) fosse una campagna Amiu come quella nella cui trappola cademmo tutti (o quasi) quando all’angolo di via Argiro vennero accatastati mobili e divani. Purtroppo stavolta non si tratta di questo. Ma di una bravata, probabilmente, o del desiderio di trascorrere una serata romantica ‘vista mare’. Ora al di là dell’ironia, resta l’amaro per quell’inciviltà dalla quale non riusciamo proprio a liberarci.

Si è poi provveduto, grazie all’intervento dell’Amiu, alla rimozione del divano. E la foto appartiene al gruppo Facebook “Sei di Bari vecchia se..”. Un gesto quello di alcuni incivili, tra l’altro, che aveva suscitato anche l’ira del primo cittadino. “Sapevo che Bari fosse una città romantica, ma non immaginavo fino a questo punto! Magari però la prossima volta, finito di ammirare l’alba, il divano riportatevelo a casa. Oppure chiamate l’800.011558, il numero di Amiu Puglia per il ritiro gratuito degli ingombranti: il vostro romanticismo non deve danneggiare la città”.

Foto Facebook “sei di Bari vecchia se”