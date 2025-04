Bari, riprendono le attività del mercato del pesce nell’ex Manifattura

Sono riprese questa mattina le attività di vendita nel settore ittico del mercato della ex Manifattura Tabacchi, sospese martedì 22 aprile per consentire le operazioni necessarie alla messa in sicurezza e al ripristino delle coperture divelte dalle avverse condizioni meteorologiche degli scorsi giorni.

Questa mattina l’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli ha effettuato un sopralluogo e incontrato i mercatali. L’azienda incaricata, dopo avere rimosso la copertura del tetto spiovente in corrispondenza dei banchi degli operatori interessati, ha provveduto a una soluzione temporanea di messa in sicurezza: nei prossimi giorni, all’arrivo dei materiali richiesti, saranno posizionati i nuovi canali pluviali. Nel settore ittico, inoltre, negli scorsi mesi è stata effettuata la manutenzione degli impianti elettrici e sono stati sostituiti i corpi illuminanti danneggiati con nuove luci.

Il sopralluogo è stato anche occasione per verificare le condizioni dei locali con i contatori elettrici del mercato, andati a fuoco questa notte.

“Stamattina ho incontrato i mercatali del settore ittico, alla ripresa delle attività dopo lo stop per la messa in sicurezza della tettoia, ripetutamente oggetto di furto delle lastre di metallo, e poi danneggiata dal forte vento degli scorsi giorni – ha spiegato l’assessore -. L’intervento si è reso necessario per garantire l’incolumità degli operatori e dei clienti, ma abbiamo voluto riaprire tempestivamente, in attesa dell’approvvigionamento dei materiali ordinati, di modo da consentire agli operatori di lavorare in questi giorni di festa. Ho avuto modo di rassicurare i mercatali, perché i tecnici comunali sono al lavoro sul progetto di riqualificazione complessiva del mercato, che consentirà di accorpare quasi 90 operatori su un’unica stecca, con affaccio in via Nicolai, progetto per cui abbiamo già individuato le risorse. Per quanto riguarda l’incendio avvenuto stanotte, dobbiamo constatare che lucchetti, catenacci e porte vengono ripetutamente manomessi da persone che si rifugiano in quei locali per trascorrere la notte. Oggi c’è stato un incendio, con dinamiche da accertare, probabilmente causato da un corto circuito. La porta sarà sostituita con una ancora più resistente, ma stiamo valutando la possibilità di installare un sistema di apertura e controllo a distanza, attraverso la domotica, di modo da intervenire tempestivamente quando necessario, anche senza la presenza in loco degli addetti alla manutenzione degli impianti elettrici”.