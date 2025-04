Bari, spaccio di droga nel parco giochi di Mungivacca

Il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia del Municipio 2 esprime profonda indignazione e forte preoccupazione per quanto accaduto questa mattina nel parchetto Princigalli di Mungivacca. All’interno di una casetta gioco, situata nell’area ludica recentemente riqualificata, alcuni giovani sono stati visti da diversi passanti mentre facevano uso di droga e sostanze stupefacenti.

È inevitabile chiedersi cosa sarebbe potuto accadere se, in quel momento, fosse arrivato uno dei tanti bambini che quotidianamente utilizzano quella struttura per giocare. Alla luce di questo episodio, ci si interroga se il Comune di Bari abbia previsto, nell’ambito dei lavori di riqualificazione dei parchi cittadini, l’installazione di un sistema di videosorveglianza adeguato a garantire spazi sicuri per la socializzazione e il gioco, a tutela di tutta la comunità.