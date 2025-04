Bari, Via Napoli: “calza” tecnologica ridà vita a condotte fognarie

Si è concluso con successo l’innovativo intervento di relining che ha restituito piena funzionalità alle condotte fognarie prementi di via Napoli, nel tratto compreso tra via Caracciolo e via di Maratona. Grazie all’avanzata tecnologia utilizzata da Acquedotto Pugliese (AQP), i 500 metri di condotte (due tubazioni parallele da 250 metri ciascuna e 70 centimetri di diametro) sono stati risanati in pochi giorni, con una riduzione dei tempi del 70% rispetto a un intervento di sostituzione tradizionale. Nella giornata di oggi saranno completati i ripristini stradali.

“All’interno delle vecchie condotte – spiega Giacomo Lovino, responsabile dell’intervento di AQP – abbiamo inserito una nuova tubazione in materiale plastico modellabile, una calza tecnologica che ha rivestito le pareti interne, eliminando le criticità dovute al deterioramento degli anni passati e assicurando una maggiore efficienza del sistema fognario. La tecnica del relining ci ha permesso di lavorare con due soli scavi in corrispondenza delle estremità delle condotte, garantendo la circolazione dei veicoli leggeri ed evitando i disagi che un cantiere tradizionale avrebbe inevitabilmente comportato per la viabilità cittadina”.

Le due condotte risanate svolgono un ruolo cruciale nel sistema fognario, trasportando le acque reflue dall’impianto di sollevamento di via Brigata Regina al depuratore Bari Ovest. Il completamento di questo intervento, con un investimento di circa 950mila euro, rappresenta un importante passo avanti nel miglioramento delle infrastrutture fognarie cittadine.

