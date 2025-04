Deejay Ten a Bari, in 8mila in corsa per il centro

Sono stati 8.000 oggi i runners per le vie di Bari in occasione della seconda tappa dell’edizione 2025 della Deejay Ten, la corsa itinerante non agonistica ideata da Linus, che da vent’anni continua a coinvolgere centinaia di migliaia di persone in giro per l’Italia.

Con le maglie firmate Radio Deejay di colore verde per la 10 km e di colore azzurro per la 5km, persone di tutte le età e capacità atletiche hanno partecipato alla tanto attesa manifestazione podistica, realizzata con il Patrocinio del Comune di Bari, condividendo con i propri cari e le proprie famiglie una piacevole mattinata all’aperto nella propria città all’insegna dello sport e del divertimento inclusivo senza competizione.

I corridori sono partiti questa mattina alle ore 9.30 da Corso Vittorio Emanuele II, insieme a Linus che, come da tradizione, ha dato il via alla corsa alla presenza del Sindaco di Bari Vito Leccese, dell’Assessore Pietro Petruzzelli e ad alcune delle voci più amate del mondo Deejay Matteo Curti, Diego Passoni, Furio e Giorgio del Trio Medusa, Vic e Danilo da Fiumicino, oltre a Rudy Zerbi e Laura Antonini in diretta dallo Spazio Murat di Bari.

Superato lo start entrambi i percorsi si sono diretti verso Corso Vittorio Veneto, costeggiando un lato dell’imponente castello Svevo di Bari, fino al giro di boa alla traversa via Brigata Regina per il percorso da 5km e alla traversa Largo Colonnello F. Trizio per quello da 10 km. Tornati poi su Corso Vittorio Veneto per ripercorrerlo a ritroso, circumnavigando Bari Vecchia ad anello attraverso corso Antonio De Tullio e il Lungomare Imperatore Augusto, fino a piazza IV Novembre e piazza del Ferrarese, dove è terminato il percorso più breve. Quello da 10 km, invece, ha proseguito per il Lungomare Araldo di Crollalanza, piazza Armando Diaz, il Lungomare Nazario Sauro e il Lungomare Armando Perotti, fino a corso Trieste per poi dirigersi verso il traguardo coincidente con la partenza.

Per due giorni Piazza della Libertà ha ospitato il Deejay Village, luogo di ritrovo dove è stato possibile richiedere informazioni, ritirare pettorale e maglia, ma anche partecipare ai riscaldamenti muscolari pre-corsa a ritmo di musica e alle svariate attività offerte agli stand degli sponsor.

Dopo la prima tappa di Torino e quella di oggi a Bari, la Deejay Ten 2025 proseguirà poi a Treviso il 18 maggio e approderà a Milano per il gran finale il 12 ottobre.