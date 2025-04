Puglia, dalla Regione 35milioni per buoni servizio disabili e anziani

La Regione Puglia stanzia 35 milioni di euro per garantire fino al 30 giugno 2026 i servizi previsti dai buoni servizio destinati ad anziani e persone con disabilità. Lo ha annunciato il Dipartimento Welfare regionale, dopo la pubblicazione dell’Avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione (Burp). Il bando sarà attivo dal 28 aprile al 28 maggio 2025 e permetterà l’accesso agevolato a servizi socio-assistenziali domiciliari e semi-residenziali per migliaia di pugliesi in condizioni di fragilità, grazie a contributi economici legati all’ISEE, che in alcuni casi copriranno fino al 100% della quota sociale della retta.

Il beneficio è rivolto a famiglie con componenti anziani, non autosufficienti o con disabilità, con un ISEE ordinario fino a 40.000 euro. Per accedere al contributo, sarà richiesto un ISEE ristretto non superiore a 10.000 euro per i disabili e 20.000 euro per gli over 65. Ogni famiglia potrà presentare una sola domanda per ciascun componente avente diritto, scegliendo tra le strutture accreditate presenti nel Catalogo telematico dell’Offerta regionale. L’agevolazione coprirà fino a 12 mensilità nel periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 30 giugno 2026, con una franchigia mensile di 50 euro per i servizi diurni.

“Con questo avviso – ha dichiarato Ruggiero Mennea, consigliere delegato al Welfare – garantiamo la continuità delle cure e dei servizi, offrendo strumenti concreti alle famiglie pugliesi per affrontare le fragilità. Lavoriamo per rendere il sistema sempre più accessibile, semplice e di qualità, trasformando i bisogni in opportunità di inclusione”, ha concluso.