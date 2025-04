“The Ring”: l’anello smart che monitora la fedeltà del partner

Se pensavi che gli anelli fossero solo un accessorio di stile… ti sbagliavi!

Arriva “The Ring”, il dispositivo che promette di portare la trasparenza nelle relazioni… o almeno di accendere qualche spia luminosa. Non un semplice anello, ma una vera e propria tecnologia in grado di “misurare” l’amore. Progettato per monitorare in tempo reale lo stato emotivo e fisiologico del partner, ha infatti l’obiettivo dichiarato di promuovere la sincerità e la fiducia reciproca.

Ma come funziona?

Sviluppato dalla startup Raw and Queens Tech, “The Ring” è un dispositivo indossabile che, grazie a sensori avanzati e all’intelligenza artificiale, rileva parametri come battito cardiaco, tono della voce e livelli di eccitazione sessuale. Questi dati vengono elaborati per fornire al partner informazioni sullo stato emotivo dell’altro, attraverso segnali luminosi di diversi colori visibili sull’anello stesso.

Ad esempio, se il dispositivo rileva un aumento significativo del battito cardiaco o un cambiamento nel tono della voce, potrebbe emettere una luce specifica per indicare uno stato di stress o eccitazione.

L’idea di base è quindi di facilitare la comunicazione e le reazioni “spontanee” nella coppia.

Attualmente, l’anello non è ancora disponibile per l’acquisto. La startup ha annunciato il progetto e sta lavorando allo sviluppo del prototipo, con l’intenzione di lanciarlo sul mercato entro il 2026.

Tuttavia, l’idea di un dispositivo che monitora costantemente lo stato emotivo del partner ha sollevato diverse questioni etiche e di privacy. Infatti, mentre alcuni lo vedono come uno strumento innovativo per rafforzare la comunicazione nella coppia, altri lo considerano un’invasione della privacy e un potenziale strumento di controllo.

Nonostante quindi “The Ring” rappresenti un’innovazione audace nel campo della tecnologia indossabile, resta da capire se e quanto potrà effettivamente essere utile a un affiatamento di coppia o, al contrario, portare a più separazioni!!