Vaiolo delle scimmie, vaccinate oltre 650mila persone

In Africa sono state vaccinate contro mpox oltre 650 mila persone, il 90% delle quali nella Repubblica Democratica del Congo.

È uno dei dati che emerge dall’ultimo documento congiunto Oms/Africa Cdc, in cui è stata illustrata la nuova strategia di contrasto al vaiolo delle scimmie.

“L’epidemia globale di mpox, iniziata nel 2022, ha causato la segnalazione di quasi 130 mila casi confermati all’Organizzazione Mondiale della Sanità”, si legge nel documento che sottolinea come l’epidemia continui a evolvere. In questo momento preoccupa soprattutto la diffusione del ceppo (clade) Ib del virus, che rappresenta circa il 90% di tutti i casi a livello globale. La nuova variante, emersa inizialmente in Repubblica Democratica del Congo, oggi ha raggiunto 28 Paesi.

“Siamo ancora nella fase acuta di questa epidemia, poiché il numero e la distribuzione geografica dei casi continuano ad aumentare. La risposta è tutt’altro che conclusa e dobbiamo sostenere e rafforzare i nostri sforzi”, ha affermato nella prefazione al documento il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus. Tuttavia, “il deterioramento della sicurezza e della situazione umanitaria nell’epicentro dell’epidemia, nella Repubblica Democratica del Congo, sta ostacolando gli sforzi di risposta”, ha concluso Ghebreyesus.