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Scontro frontale tra Trani e Corato, muore 24enne. C’è anche un ferito

In corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto

Pubblicato da: redazione | Mer, 17 Giugno 2026 - 20:09
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  • 4 sec
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Una giovane donna di 24 anni, originaria di Adelfia, ha perso la vita nel pomeriggio in un grave incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 231, nel tratto compreso tra Trani e Corato, a poche centinaia di metri dallo svincolo per Corato. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, due automobili si sono scontrate frontalmente per cause in corso di accertamento. La vittima era alla guida di una Fiat 500. Nell’impatto è rimasta ferita anche un’altra persona, soccorsa dal personale del 118.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, gli agenti della Polizia Locale di Corato e i vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e della carreggiata. Sono in corso i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.

Foto repertorio

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
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