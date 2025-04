A Bari tornano le frecce tricolori, previsto sorvolo sulla città

Le frecce tricolori tornano a Bari per un sorvolo della città. La conferma è arrivata poco fa quando nel calendario degli eventi previsti è spuntato il capoluogo pugliese. Nessuna esibizione per l’occasione, ma le frecce tricolori sorvoleranno la città in uno dei momenti più importanti, ovvero in occasione delle celebrazioni per la festa del santo patrono, in particolare il 7 maggio. I dettagli saranno forniti i prossimi giorni.