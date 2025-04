Primo assaggio d’estate, ma poi tornano pioggia e temporali

Gli ultimi aggiornamenti dei principali Centri di Calcolo ci regalano oggi una conferma e una novità. La notizia confermata è quella che vi andiamo dicendo ormai da qualche tempo: nei prossimi giorni e in particolare a inizio Maggio, andremo incontro ad una sorta di estate anticipata, a un caldo precoce. La novità è che questo assaggio estivo non avrà durata così tanto lunga. L’inizio del prossimo mese, proprio in concomitanza con il Ponte del Primo Maggio, vedrà l’anticiclone di origine africana spingersi verso il Mediterraneo e dunque anche verso l’Italia. Le conseguenze sono presto dette. Le temperature aumenteranno progressivamente, soprattutto nelle aree interne e su quelle tirreniche: insomma, saliremo almeno di 7-8°C sopra la media attese di questo periodo dell’anno; sulla Valle Padana raggiungeremo abbastanza agevolmente i 27-28°C, ma si potranno toccare picchi localmente anche superiori. Inoltre, avremo una sostanziale stabilità del tempo, con tanto sole.

Questo primo assaggio d’Estate, tuttavia, non è destinato a durare a lungo. Secondo il Centro Europeo, infatti, già da Domenica 4 Maggio e soprattutto all’inizio della prossima settimana arriverà aria fredda dalla Scandinavia, pronta a provocare forti contrasti termici, vista l’aria calda in arrivo nei prossimi giorni. Dal caldo anormale ad un’irruzione fredda: va da sé che potrebbero crearsi le condizioni ideali per eventi meteorologici estremi, come violenti temporali, colpi di vento improvvisi, episodi di grandine, alluvioni lampo e trombe d’aria o marine. Queste situazioni burrascose potrebbero verificarsi soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, maggiormente a rischio di un cambio del tempo e anche di un cospicuo calo delle temperature. Occhio soprattutto ai settori orientali del Paese.