Brindisi, “suo figlio ha investito una donna incinta”: ma è una truffa

“Suo figlio ha investito una donna incinta. Servono 10mila euro per liberarlo.” È con questa falsa notizia che un finto carabiniere ha cercato di raggirare una donna di 88 anni, residente a Brindisi. Il truffatore l’ha contattata telefonicamente, annunciando che a breve si sarebbe presentata a casa sua una donna incaricata di ritirare gioielli per un valore equivalente alla somma richiesta. Insospettita dalla telefonata, l’anziana ha avvisato alcuni parenti, che hanno immediatamente contattato le forze dell’ordine. Grazie al tempestivo intervento dei carabinieri, nei pressi dell’abitazione della vittima è stata individuata una donna di 39 anni, originaria di Caserta, mentre si avvicinava con uno smartphone in mano. La donna è stata arrestata con l’accusa di tentata truffa in concorso.