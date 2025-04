Primo Maggio Barese, stretta sulla sicurezza: ecco l’ordinanza

Stop a bottiglie in vetro, lattine e spray urticanti, c’è la stretta sulla sicurezza da parte del Comune in vista dell’evento Primo Maggio Barese 2025, che si svolgerà durante tutta la giornata di domani all’interno del Parco 2 Giugno. In ragione di un prevedibile ed eccezionale afflusso di persone in occasione di un evento che già negli anni scorsi ha riscosso notevole successo di pubblico, l’amministrazione comunale ha ritenuto necessario predisporre una serie di misure essenziali attraverso la pubblicazione di un’ordinanza in materia di sicurezza al fine di assicurare la pubblica e privata incolumità nonché la tutela dei beni costituzionali di pari rilevanza.

Nell’euforia collettiva, la disponibilità di contenitori in vetro, spray, lattine contenenti bevande e bottiglie in plastica munite di tappo potrebbe determinare episodi di uso improprio degli stessi nonché di dispersione degli stessi. Pertanto è necessario prevedere misure e prescrizioni che possano contribuire non solo alla tutela della salute e dell’incolumità delle persone, ma anche a contrastare i possibili fenomeni di incuria e degrado riconducibili al consumo non responsabile di bevande alcoliche e, ancora, ridurre la quantità di rifiuti lasciati sulla sede stradale contribuendo a garantire il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie proprie delle aree interessate.

È, altresì, necessario e opportuno evitare che i partecipanti all’evento possano giungere sui luoghi della manifestazione già in possesso di bottiglie, contenitori di vetro e/o di plastica con tappo oltre che di spray urticanti (in genere utilizzati per difesa personale) o qualsivoglia dispositivo pericoloso per la contingenza dell’evento di piazza.

Pertanto l’ordinanza che, con riferimento ai luoghi di interesse indicati:

– a partire dalle ore 10 del 01.05.2025 e fino a due ore dopo la fine dell’evento previsto per il 4 maggio, sulla complanare di viale Luigi Einaudi secondo le modalità meglio specificate nel dispositivo;

– a partire dalle ore 18 del giorno 01.05.2025 e fino a due ore dopo la fine dell’evento musicale del 1 maggio 2025, all’interno del Parco 2 Giugno, nonché sulle seguenti vie: viale Einaudi (nel tratto di strada compreso tra viale della Costituente e viale della Resistenza), viale della Resistenza, viale della Costituente e via Stefano Jacini (nel tratto di strada compreso tra viale della Costituente e viale della Resistenza) in quanto aree interessate direttamente dallo svolgimento dell’evento, secondo le modalità meglio specificate nel dispositivo.

VIETA

– la somministrazione e/o la vendita per asporto, su area pubblica e/o aperta al pubblico, compresa l’area che ospita gli eventi musicali, di bevande in bottiglie e/o in contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio, nonché in bottiglie di plastica con il tappo;

– la detenzione, per qualsiasi soggetto, su area pubblica e/o aperta al pubblico nelle zone interessate dalla manifestazione, compreso il parco che ospiterà gli eventi musicali, di bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio e bottiglie di plastica con il tappo;

– la detenzione, altresì, di spray al peperoncino o comunque contenenti sostanze urticanti;

– di compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi.

Foto repertorio