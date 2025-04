Taxi a Bari, primi risultati del questionario sul servizio

C’è tempo fino al 28 maggio per compilare il questionario online, disponibile a questo link, con l’obiettivo di rilevare la soddisfazione dell’utenza sulla qualità del servizio taxi a Bari. L’iniziativa del settore Polizia annonaria, Ecologia e Attività produttive, si compone di nove domande e invita gli utenti a esprimersi su una serie di parametri: comfort del taxi, informazioni sul servizio, disponibilità del conducente, chiarezza delle tariffe, tempo di attesa, costo della corsa, rapidità di spostamento, pagamenti elettronici e app. L’indagine di customer satisfaction consentirà di individuare i punti di forza e di debolezza, per il miglioramento della performance e l’adozione di misure mirate a potenziare il servizio. Il questionario di gradimento, nelle due versioni in italiano e in inglese, è disponibile anche a bordo vettura, inquadrando un “qr code” presente in alto a destra sul tariffario, che deve essere sempre presente nel taxi.

Nel mese di aprile hanno risposto al questionario 85 utenti (25 completando tutti i campi dell’indagine), la maggior parte fruitori del servizio taxi per lavoro o in occasioni legate al tempo libero e allo svago, mentre solo in tre hanno dichiarato di utilizzare la vettura per sentirsi più sicuri negli spostamenti notturni. In una scala di punteggio da 1 a 5, con il valore minimo (1) che indica il più basso livello di soddisfazione e l’indice massimo (5) un ottimo livello di gradimento, la voce ‘comfort’ ha ottenuto la media di 4.52 su 5, ‘informazione sul servizio’ è stata giudicata con 4.08 su 5, ‘disponibilità e cortesia’ ha raggiunto quota 4.52. Per quanto riguarda la ‘chiarezza delle tariffe’, la media dei giudizi è stata di 4.16 su 5, con identico risultato anche per la ‘rapidità degli spostamenti’ e per il ‘pagamento con monete elettroniche’. Mentre per i ‘tempi di attesa’, gli utenti hanno risposto in maniera più diversificata, facendo attestare la media dei voti sul valore di 3.8 su 5. Infine, l’offerta tecnologica legata alla chiamata del taxi (dalla telefonata alla app) è stata valutata in media con un punteggio di 3.96 su 5.

“Il questionario è uno strumento molto importante, che può fornirci suggerimenti per migliorare l’offerta di mobilità cittadina – commenta l’assessore allo Sviluppo locale e alla Blue economy -. Ecco perché oggi, dopo il primo mese di raccolta dati, vogliamo rilanciare ulteriormente l’iniziativa, che sarà tanto più utile quante più persone forniranno risposte. La concessione di 30 nuove licenze è solo una delle iniziative che stiamo portando avanti per potenziare il servizio, diventato ormai indispensabile per i turisti che raggiungono la nostra città, e per i baresi che vogliono muoversi serenamente lasciando a casa l’auto privata. L’intento, come ben sanno i tassisti baresi, che sono il nostro biglietto da visita per chi arriva in città, è esclusivamente quello di migliorarci grazie al contributo dei cittadini e dei turisti. Vi invitiamo perciò a rispondere numerosi: basta un clic al link dedicato o, in alternativa, si può inquadrare il qr-code a bordo delle vetture”.