Tragedia a Catania, neonata lanciata dal balcone: arrestata la mamma

Una bambina di pochi mesi è morta oggi a Misterbianco, in provincia di Catania, dopo essere stata lanciata dal balcone della sua abitazione. A compiere il gesto sarebbe stata la madre, fermata dai carabinieri intervenuti immediatamente sul posto insieme al personale del 118. Nonostante i soccorsi, per la piccola non c’è stato nulla da fare. La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta per far luce sulla vicenda.