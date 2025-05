Agricoltura e tecnologia, a Bari un incontro sul tema

S’intitola l’Agricoltura è Tecnologia: una contrapposizione (in)sostenibile il sesto appuntamento de “Il rammendo virtuoso, il ciclo di conferenze promosso dall’associazione Donne in Corriera in collaborazione con Acquedotto Pugliese che ha come obiettivo quello di affrontare tematiche ambientali con approcci moderni e non solo.

L’incontro, in programma lunedì 5 maggio (ore 18,00) al Palazzo dell’Acqua, in via Cognetti 36 a Bari, affronta il tema della dicotomia ormai anacronistica tra tradizione e scienza, con uno sguardo alle nuove opportunità offerte dalle biotecnologie e dalle prassi sostenibili per rispondere alle sfide ambientali, sociali ed economiche dell’agricoltura contemporanea. A sviluppare l’argomento sarà Roberto Defez, ricercatore di fama mondiale, direttore dal 1996 del Laboratorio di biotecnologie microbiche prima all’Istituto di Genetica e Biofisica del CNR di Napoli e, successivamente, al nuovo Istituto di Bioscienze e Biorisorse. Autore di oltre 60 lavori su riviste per review, 5 brevetti e due marchi d’autore, oltre che di due volumi di divulgazione scientifica (Il caso OGM e Scoperta), partecipa attivamente al dibattito sugli OGM (Organismi geneticamente modificati) in agricoltura e sulle TEA (Tecniche di evoluzione assistita). Si occupa inoltre di politiche di ricerca in diversi campi: sviluppo dell’agricoltura, epidemia di Xylella e ulivi pugliesi, valutazioni sull’uso del glifosato, sperimentazione sulla carne coltivata.

Ad introdurre e moderare l’incontro Pino Donghi, semiologo, divulgatore scientifico, saggista e docente di comunicazione della scienza. La serie di conversazioni intitolata Il rammendo virtuoso proseguirà il 12 maggio con Mariangela Turchiarulo (Il rammendo e la rigenerazione urbana: una sfida per l’architettura) e il 23 maggio con Francesco Billari (Costruire il futuro con le lenti della demografia).

Questo ciclo di conferenze nasce dalla consapevolezza che la sostenibilità non è solo una questione ambientale, ma un concetto più ampio che tocca la coesione sociale, l’economia, la cultura e il territorio. Parlare di rigenerazione significa, infatti, immaginare città più vivibili, più verdi e più giuste, ridisegnando lo spazio pubblico, affrontando le sfide dell’innovazione digitale, comprendendo il valore dell’acqua come bene comune (un tema sul quale Acquedotto Pugliese è fortemente impegnato) e ripensando le politiche agricole e demografiche in chiave sostenibile. L’ingresso all’evento, patrocinato dalla Regione Puglia e dal Comune di Bari, è libero fino ad esaurimento posti.