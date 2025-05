Bari, sporcizia e degrado in zona Cecilia al San Paolo

Erbaccia incolta, sporcizia e degrado. È quanto accade al San Paolo, in particolare in zona Cecilia, nei pressi della stazione. A denunciare quanto accade sono i residenti. Negli scorsi giorni erano state pubblicate anche alcune foto sui social per evidenziare la situazione “di abbandono” che va avanti “da mesi”. Preoccupa non solo la condizione della zona, frequentata da molti, soprattutto per via della fermata, ma anche la presenza di un vero e proprio pericolo per gli amici a quattro zampe.

“Quella vegetazione così alta e secca – denuncia un cittadino – invade strade, parcheggi, marciapiedi e giardini inaugurati e poi abbandonati) ed è letteralmente letale per i cani. Ormai ne siamo invasi, sono ovunque. Non si sa più dove portare i nostri cani a spasso Quelle spighe sono composte da forasacchi che quando finiscono nelle vie respiratorie dei cani ne possono provocare anche la morte se non si fa in tempo ad operarli. Allora mi chiedo cosa si aspetta a fare le manutenzioni previste?”, conclude. “Ormai siamo a livelli pietosi – evidenzia un altro – siamo trascurati, ignorati e abbandonati. Al posto di fare le foto per le inaugurazioni, sarebbe ora di prendersi cura di quello che c’è”, conclude. Non è la prima volta che ci sono denunce di questo tipo al San Paolo, più volte, nel corso dei mesi passati, in particolare nelle zone in cui sono stati effettuati i murales, sono state denunciate situazioni analoghe. “Il nostro quartiere è un vuoto a rendere – ha raccontato una mamma – ho comprato casa anni fa, quando sembrava che le cose migliorassero. Poi c’è stato un decadimento. Siamo nel totale abbandono e sto cercando di trasferirmi, se non fosse per i costi alti, l’avrei già fatto. Non si possono crescere qui i propri figli”, ha concluso.

Foto Facebook