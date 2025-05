Incidente nel Nord Barese, un morto e tre feriti

Incidente stradale sulla provinciale che collega Barletta con Canosa. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate due auto e un’autocisterna: un 70enne di Canosa ha perso la vita dopo l’impatto. Altri tre i feriti portati al pronto soccorso. Sul posto il 118, la polizia locale e la Stradale. Il tratto è stato chiuso per permettere la rimozione dei veicoli e gli accertamenti.