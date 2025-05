Bisceglie, incendio in un deposito: perde la vita un cinquantenne

Tragico incendio questa notte nella zona industriale di Bisceglie in un deposito di container e auto. Intorno alle ore 20.30 la roulotte del custode è stata completamente carbonizzata. Al suo interno un uomo cinquantenne che ha perso la vita. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per una ora. Le indagini sulle cause sono in corso. Sul posto sono intervenute tre squadre di Vigili del Fuoco una del Comando di Bari e due del Comando di Barletta.