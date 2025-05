Bari, al San Paolo via al progetto per fognatura pluviale

Via al progetto per la fognatura pluviale nel quartiere San Paolo. Su proposta dell’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi, la giunta ha approvato oggi il progetto esecutivo dei lavori relativi al secondo stralcio al servizio del quartiere San Paolo al fine di candidare il progetto all’avviso pubblico regionale per la “selezione di interventi per la realizzazione di sistemi per la gestione delle acque pluviali nei centri abitati” nell’ambito del Programma Regionale Puglia FESR-FSE+ 2021-2027 – Priorità II “Economia Verde” – Obiettivo Specifico RSO2.5 – Azione 2.9 – Sub Azione 2.9.3 “Infrastrutture per il convogliamento e lo stoccaggio delle acque meteoriche”.

In particolare, la progettazione riguarda l’esecuzione di gran parte dei collettori secondari del sistema di smaltimento delle acque ricadenti in quella parte di quartiere che sarà interessata dai lavori di rifacimento delle aree pedonali di viale delle Regioni, di viale Puglia e degli spazi annessi (cosiddetto Piano Periferie), per un importo complessivo di € 1.800.000.

Come noto, solo una parte del quartiere – quella posta a nord, a ridosso della ferrovia Bari-San Paolo – risulta servita da una rete di fognatura bianca. Pertanto, il Comune di Bari si è posto l’obiettivo di coprire l’intero territorio che, anche in occasione di eventi meteorici di scarsa entità, subisce allagamenti stradali per la mancanza di un sistema complessivo di raccolta e smaltimento delle acque e il sovraccarico della rete di fognatura nera, che incrementa i volumi di acque reflue in arrivo all’impianto depurativo di Bari Ovest, compromettendo il processo di depurazione generale.

Attualmente è in fase di avvio l’esecuzione del collettore di viale delle Regioni, dall’inizio dell’incrocio con via Caposcardicchio fino alla confluenza nel collettore principale di viale Europa, oggetto di un altro progetto: in corrispondenza dell’incrocio con via Caposcardicchio confluiranno nel collettore due tronchi, uno esistente su via Di Giesi e uno da realizzarsi nell’ambito del progetto di sistemazione di via Caposcardicchio.

“Dopo aver ottenuto fondi regionali per il completamento della fogna bianca nel Municipio IV, per il quale abbiamo ottenuto ulteriori fondi FSC volti a potenziare la rete, abbiamo voluto procedere con le stesse modalità anche per il territorio del San Paolo – commenta Domenico Scaramuzzi -. Questa candidatura, nel caso in cui dovessimo ottenere il finanziamento, ci consentirà di dotare il quartiere di un sistema di fogna bianca, fino a pochi anni fa quasi inesistente. Attraverso questo lotto di lavori interverremo su tutte le traverse interne di viale delle Regioni, una parte enorme del San Paolo, portando a compimento una strategia complessiva avviata qualche anno fa. Se fino a ieri sembrava quasi un sogno realizzare un’opera di questa portata, oggi possiamo affermare che molto presto saranno solo un ricordo gli allagamenti cui i residenti erano tristemente abituati ad ogni acquazzone”.

Nel dettaglio le opere prevedono la realizzazione:

· di sei collettori secondari che confluiranno nel collettore di viale delle Regioni

· dei soli tratti terminali dei collettori secondari che saranno realizzati per evitare che, con il successivo completamento dei tronchi stessi, i lavori interessino nuovamente la pavimentazione di viale Europa

· di 146 caditoie stradali prefabbricate con griglie concave, complete di tubazioni di allacciamento ai collettori

· del rifacimento del tappetino e riconfigurazione della sagoma stradale delle strade interessate dal progetto, che ricadono all’esterno delle aree interessate dal Piano Periferie, per una superficie complessiva di circa 11.960 metri quadri.