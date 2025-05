Festa Repubblica a Bari, weekend di appuntamenti e celebrazioni

Per il prossimo fine settimana e in occasione delle celebrazioni del 79° anniversario della proclamazione della Repubblica, sono in programma una serie di appuntamenti in città.

Lunedì 2 giugno si svolgeranno le celebrazioni del 79° anniversario della Repubblica Italiana. A rappresentare l’amministrazione comunale nel corso della cerimonia organizzata dalla Prefettura di Bari, sarà l’assessora alla Vivibilità urbana e Protezione civile Carla Palone: alle ore 9.30, si terrà la cerimonia di Onore ai Caduti con la deposizione della corona al Sacrario militare dei Caduti d’Oltremare, a Japigia. A seguire, a partire dalle ore 11, sono previste le cerimonie di Alzabandiera e Ammainabandiera solenne in piazza della Libertà. La stessa piazza ospiterà, alle ore 20, il concerto serale, gratuito e aperto alla cittadinanza, della Banda Interforze del presidio militare di Bari.

Per consentire lo svolgimento delle celebrazioni, è stata firmata un’ordinanza con i divieti elencati di seguito, da cui sono esclusi i mezzi delle Forze armate, quelli utilizzati dalle autorità, adibiti al soccorso e della Forza Pubblica.

· dalle ore 00.01 del giorno 28 maggio alle 24 del giorno 4 giugno, e comunque fino al termine delle operazioni di smontaggio delle strutture, è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze: piazza della Libertà; strada Palazzo dell’Intendenza, tratto compreso tra vico Prefettura e strada Barone; piazza Massari, per un tratto di 50 metri, lato sinistra della carreggiata con senso di marcia da corso Vittorio Emanuele II a piazza Federico II di Svevia;

· il giorno 2 giugno dalle ore 00.01 alle 24, e comunque fino al termine della manifestazione, è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze: ambo i lati di corso Vittorio Emanuele II nel tratto compreso tra via Andrea da Bari e via Marchese di Montrone; , ambo i lati di entrambe le carreggiate di piazza Massari comprese tra corso Vittorio Emanuele II e piazza Federico II di Svevia; via Cairoli nel tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II; via Piccinni nel tratto compreso tra via Andrea da Bari e via Cairoli e piazzale Mons. Mincuzzi, esclusivamente per la parte compresa tra il prolungamento di piazza Federico II di Svevia e il prolungamento di strada Dietro San Vito;

· il giorno 2 giugno dalle ore 8 alle 24, e comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “divieto di transito” sulle seguenti vie e piazze: ambo i lati di corso Vittorio Emanuele II nel tratto compreso tra via Andrea da Bari e via Marchese di Montrone; sulla carreggiata di piazza Massari con senso di marcia da corso Vittorio Emanuele II a piazza Federico II di Svevia; via Cairoli nel tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II.

· il giorno 2 giugno dalle ore 8 alle ore 13, e comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “divieto di transito” sulle seguenti strade e piazze: sulla carreggiata di piazza Massari con senso di marcia da via San Francesco d’Assisi a corso Vittorio Emanuele II; via Villari nel tratto compreso tra via Lombardi e piazza Massari.

· il giorno 2 giugno dalle ore 17 alle 24, e comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il “divieto di transito” sulle seguenti strade e piazze: sulla carreggiata di piazza Massari con senso di marcia da via San Francesco d’Assisi a corso Vittorio Emanuele II; via Villari nel tratto compreso tra via Lombardi e piazza Massari.

Tanti gli appuntamenti previsti nelle giornate del prossimo fine settimana in città. Di seguito l’elenco dei principali eventi e le informazioni utili.

PRIMAVERA MEDITERRANEA

Da venerdì 30 maggio a domenica 1 giugno in piazza del Ferrarese arriva la decima edizione di “Primavera Mediterranea”, l’evento realizzato con il patrocinio del Comune e nato con l’obiettivo di promuovere il paesaggio, la cultura del verde e il design, trasformando il cuore del centro cittadino in un laboratorio a cielo aperto, dedicato alla sostenibilità, alla creatività e alla partecipazione.

Il programma dell’edizione 2025, dal titolo “Oltre il Giardino”, prevede un calendario quotidiano di attività gratuite che verranno presentate durante l’evento inaugurale venerdì 30 maggio alle 11.

RANDONNÉE BARI

Domenica 1 giugno l’asd Mountain Bike Club Bari organizza la terza edizione della “Randonnée Bari”, la manifestazione sportiva non competitiva che non prevede nessun tipo di classifica, ma solo una lista dei partecipanti e di coloro che la portano a termine, che acquisiscono così il brevetto “randonnée”. Si tratta di una gara di resistenza e regolarità che si svolge su un percorso obbligato, da portarsi a termine in totale e assoluta autonomia, pertanto i partecipanti devono considerarsi in escursione individuale.

La partenza è ‘alla francese’, cioè a gruppi di 4 o 5 ciclisti, dalle 6.30 alle 7.30, nella mattinata di domenica 1 giugno, dalla spiaggia di Pane e Pomodoro e, dopo un passaggio sulla Muraglia nel Borgo Antico, il percorso prevede l’attraversamento di tutta la zona costiera verso sud, da Torre a Mare a Torre Canne, per poi rientrare a Bari entro le ore 20, sempre nella zona di Pane e Pomodoro. La manifestazione è approvata dall’Audax Randonneur Italia ed è aperta a tutti i cicloamatori provenienti da ogni parte d’Italia.