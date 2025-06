Scontro auto-moto ad Altamura, muore un 17enne

Un 17enne è morto la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto intorno alle tre e mezza ad Altamura, in provincia di Bari. La vittima era alla guida di uno scooter che, a un incrocio a ridosso di via Selva, è finito contro un’auto. Il ragazzino è morto sul colpo. La 16enne che era con lui è sbalzata sull’asfalto e ha riportato diverse fratture: ora è ricoverata nell’ospedale cittadino. La conducente dell’auto e il passeggero sono rimasti lievemente contusi. I mezzi sono stati sequestrati e indagini sono in corso da parte dei carabinieri.