Tragedia a Lecce, senzatetto trovato morto in periferia

Un uomo senza fissa dimora, di nazionalità straniera, è stato trovato privo di vita questa mattina in un’area adiacente al parcheggio di alcuni insediamenti commerciali in viale della Repubblica nel quartiere San Pio alla periferia di Lecce. Il corpo era accanto al giaciglio di cartoni dove aveva trascorso la notte. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti e la scientifica per i rilievi. Indagini in corso per accertare le cause del decesso che probabilmente sono naturali.