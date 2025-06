Giovane aggredito con una mazza a Bari, è in ospedale

Violenta aggressione nella notte tra domenica e lunedì nel quartiere Madonnella di Bari. Un ragazzo di 21 anni è stato colpito alla testa con una mazza in via Addis Abeba e soccorso dal personale del 118, che lo ha trasportato al Policlinico. Il giovane ha riportato ferite al capo, ma secondo quanto riferito dai medici, le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Se la Tac dovesse dare esito negativo, potrebbe essere dimesso già nelle prossime ore. Sulla vicenda indaga la polizia, che sta cercando di chiarire dinamica e movente dell’accaduto.