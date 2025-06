Scontro auto-monopattino, grave 14enne ad Andria

È ricoverata in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Bonomo d Andria una delle due ragazzine di 14 anni coinvolte in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in via don Riccardo Lotti ad Andria. La 14enne è stata sottoposta a un intervento neurochirurgico nella notte per un grave trauma cranico: le sue condizioni restano serie. È stata invece dimessa questa mattina con una prognosi di dieci giorni l’altra ragazzina. Le due, secondo quanto emerso finora, erano a bordo di un monopattino che si è scontrato con un’auto. Indagini sono in corso da parte degli agenti della polizia locale.