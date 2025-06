Bari, dalla viabilità ai cantieri: “A Santo Spirito ancora disagi”

Procedono, ma a rilento i lavori sul lungomare di Santo Spirito, nel Municpio 5. E a pagarne le conseguenze sono i commercianti, esasperati per via delle attese, ma soprattutto per le problematiche che vivono da tempo. Dal cantiere che ormai “ruba” la vista al mare, all’impossibilità per tanti di parcheggiare con utenti sempre meno invogliati a spendere nei negozi a ridosso del cantiere che, sottolineano alcuni “stanno vivendo una crisi che nessuno compenserà con debiti e perdita di incassi che sarà difficile recuperare”. Non solo commercianti però, a denunciare i disagi sono anche i cittadini. Tra le problematiche, quelle dell’impossibilità di vivere il territorio in un periodo, quello a ridosso dell’estate, in cui “era quasi obbligatorio scendere sul mare a passeggiare”.

“Trovi parcheggio se sei fortunato, passeggi verso il mare e ti ritrovi a fare lo slalom tra la polvere e i cantieri – racconta un residente – è tutto bloccato, i disagi alla viabilità sono evidenti. Continuano, nonostante la promessa infranta di poter vedere la luce in fondo al tunnel in tempi brevi. Si cammina a passo d’uomo in alcuni momenti. Non se ne può più. Ci hanno chiesto di essere pazienti e aspettare, ma stiamo aspettando per dei lavori che non daranno nemmeno dignità a questo luogo. Il nostro borgo è un borgo marinaro, la pavimentazione utilizzata è un pugno nell’occhio. Avremmo preferito chianche bianche, si sposavano di più con l’identità del luogo”, ha concluso. Sul caso è recentemente intervenuta la commissione speciale “Decentramento e qualificazione del territorio” che ha interpellato l’assessore ai Lavori Pubblici, Domenico Scaramuzzi, chiedendo risposte in merito.

“All’assessore – si legge nel verbale – sono state poste domande circa la possibilità di un’eventuale apertura dell’intero tratto del lungomare durante la stagione estiva per garantire una fluidità di lavoro alle varie esigenze delle attività commerciali. Da tale confronto sono emersi punti di vista differenti dove, sia l’assessore, sia i consiglieri presenti al sopralluogo, hanno cercato di mediare con soluzioni alternative che hanno accontentato in linea di massima le esigenze del territorio. La commissione ha proposto inoltre all’assessore un’alternativa alla congestione di via Napoli con la possibilità di invertire il senso di marcia di via Fiume a Santo Spirito”.

