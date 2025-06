Bari, al via la quinta edizione di Lungomare di Libri

Si inaugura oggi, venerdì 27 giugno, la quinta edizione di Lungomare di Libri, sul tema Liberazioni, in programma fino a fino a domenica 29 giugno: alle ore 17, allo Spazio Murat, il taglio del nastro alla presenza di Vito Leccese, Sindaco di Bari, Aldo Patruno, Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, Paola Romano, Assessora alle Culture del Comune di Bari, Silvio Viale, Presidente Associazione Torino La città del libro, Marco Pautasso, Segretario generale del Salone Internazionale del Libro di Torino, Piero Crocenzi, Amministratore delegato del Salone Internazionale del Libro di Torino, Orietta Limitone, Presidente dell’associazione I Presìdi del Libro, i librai e gli editori di Lungomare di Libri.

La manifestazione letteraria che trasforma il capoluogo pugliese in una grande libreria a cielo aperto affacciata sul mare, grazie alla presenza dei librai, e in una fiera dell’editoria indipendente pugliese, con gli editori del territorio, anche per questa edizione vedrà la partecipazione di autrici e autori da tutta Italia. L’evento si snoderà, come da tradizione, lungo la muraglia e in tanti luoghi simbolo di Bari: da Piazza del Ferrarese al Fortino Sant’Antonio, fino a Largo Vito Maurogiovanni, dall’ex Mercato del Pesce allo Spazio Murat, toccando quest’anno anche il Museo Civico, il Museo Archeologico di Santa Scolastica e lo Spazio Giovani dell’Assessorato alle Culture.

Sono più di 70 gli appuntamenti tra lezioni magistrali, presentazioni editoriali di romanzi e saggi, reading, momenti di approfondimento, mostre, attività per bambine e bambini e consigli di lettura, che si alterneranno nelle tre giornate, dal pomeriggio alla sera inoltrata.

25 librerie di Bari e del territorio barese accoglieranno lettrici e lettori, turiste e turisti lungo la muraglia del lungomare, all’interno delle tipiche casette bianche in legno che contraddistinguono la manifestazione, con un’esposizione di libri degli autori e delle autrici ospiti, ma anche con altre proposte editoriali, dalle novità ai classici per adulti, bambine e bambini. Diverse attività di animazione e performance per grandi e piccoli prenderanno vita davanti alle casette delle librerie. Si aggiunge una novità: in occasione dei due appuntamenti dedicati ai consigli dei librai, venerdì e sabato, i titoli suggeriti saranno dati in dono al pubblico tramite un sorteggio in diretta.

33 editori indipendenti pugliesi, alcuni riuniti nell’associazione APE (www.associazionepuglieseditori.it), si racconteranno al pubblico attraverso le loro autrici e i loro autori e le tante novità editoriali nei rinnovati spazi dell’ex Mercato del Pesce e dello Spazio Murat.

La quinta edizione di Lungomare di libri è promossa dal Comune di Bari – Assessorato alle Culture e dall’Associazione I Presìdi del libro, con il sostegno della Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, ed è organizzata dal Salone Internazionale del Libro di Torino, insieme ai librai di Bari e provincia, alle case editrici pugliesi con l’organizzazione dell’APE-Associazione Pugliese Editori. In collaborazione con Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Centro di Eccellenza Jean Monnet DIGITIMPACT, Consorzio Nazionale SUM City School, Archivio Uliano Lucas.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento posti.

Programma: www.salonelibro.it.

PROGRAMMA DI OGGI, VENERDÌ 27 GIUGNO

Si inizia domani venerdì 27 giugno, dopo il taglio del nastro che inaugurerà la quinta edizione, alle 17 allo spazio Murat, con la direttrice editoriale e fondatrice di Voland (novità di quest’anno è la presenza di un editore ospite), Daniela Di Sora, racconterà la storia della casa editrice, tra sfide e progetti, con un intervento video di uno dei suoi autori internazionali più riconosciuti e apprezzati, Georgi Gospodinov (in collegamento video), vincitore del Premio Strega Europeo nel 2021 e del Booker Prize nel 2023 con Cronorifugio, in libreria con il suo ultimo lavoro Il giardiniere e la morte. Modera l’incontro Rocco Pinto. Seguirà l’apertura della mostra dedicata ai trent’anni di Voland, allestita all’ex Mercato del Pesce.

Dalle 18, dopo i consigli dei librai e il sorteggio per donare ai presenti i titoli suggeriti, si alterneranno autrici e autori tra il Fortino di Sant’Antonio e Largo Vito Maurogiovanni. La giornalista e scrittrice Loredana Lipperini con la lectio Lettura come moltitudine, traccerà il quadro dei gruppi di lettura, un fenomeno in espansione e radicato in tutta Italia, a conferma di quanto una comunità che si riunisce attorno ai libri possa trovare forme di libertà di pensiero. La giornalista e saggista Paola Caridi prenderà spunto dal suo libro Il gelso di Gerusalemme (Feltrinelli), dedicato alla storia del Mediterraneo e del Medio Oriente, per puntare l’attenzione sul tragico conflitto in Palestina, dove tutte le libertà e i diritti sono negati, in una conversazione con la giornalista Francesca Savino, e Nabil Bey Salameh, cantautore dei Radiodervish. Una riflessione sull’incessante guerra in Ucraina sarà portata dallo storico Luciano Canfora, curatore della nuova collana Orwell, creata per il sessantesimo anniversario di Edizioni Dedalo, insieme con la psicologa Sara Reginella, autrice di Le guerre che ti vendono, e con il generale Fabio Mini, autore di La Nato in guerra. Marino Sinibaldi dialogherà con l’editore Alessandro Laterza, partendo dall’ultimo numero della sua rivista Sotto il vulcano (Feltrinelli), per ragionare su verità e post verità dell’informazione nell’era delle fake news. Lo scrittore Raffaele Nigro sarà a Lungomare di libri con il romanzo Il dono dell’amore (La Nave di Teseo), affrontando temi quali le ingiustizie sociali e la scommessa dell’integrazione (in dialogo con Anna Santoliquido). Enzo Amendola, già Ministro degli Affari Europei, presenterà L’Imam deve morire (Mondadori), un intreccio tra verità storica e finzione letteraria per ripercorrere la vicenda passata alla cronaca come il “caso Moro d’Oriente”, con lui sarà il giornalista Luigi Quaranta.

Al Museo Civico, Uliano Lucas dialogherà con Cosimo Schinaia, psichiatra e psicoanalista, per confrontarsi sui temi della mostra Altri sguardi del fotoreporter milanese, come il cammino verso la conquista di una normalità e libertà di vita da parte dei pazienti con disagio psichico, grazie all’evoluzione delle forme di assistenza (intervengono: Silvia Godelli, Marisa Sacco, Carlo Minervini, Gianni Vitucci, Filippo Di Maso,

Anna Chiara Serio, Maruzza Capaldi)

Gli appuntamenti davanti alle casette delle librerie

Davanti alla casetta della libreria Svoltastorie si terranno le letture contagiose Gigilegge & il sindaco di Madonnella per piccoli e adulti (ore 19.30). Alla casetta della Libreria Il Ghigno – Un mare di storie alle ore 20 anteprima e firma copie del libro Piccoli miracoli sotto la pioggia (Giulio Perrone Editore), con l’autore Piero Meli.

Eventi per bambine e bambini, ragazze e ragazzi e famiglie

Pace e libertà. Lletture ad alta voce in bilingua per bambine e bambini (5-7 anni e famiglie), a cura di Biblioteca De Gemmis al Chiostro Museo Archeologico Santa Scolastica; Messaggi in bottiglia, lettura animata e laboratorio per la realizzazione di messaggi di pace da fare circolare nella città, a cura di Biblioteca Colibrì “Iurlo” presso Spazio Giovani Assessorato Culture; A libera voce, letture ad alta voce per bambine e bambini 3-6 anni e famiglie, a cura di Nati per Leggere, al Chiostro Museo Archeologico Santa Scolastica.

Gli appuntamenti degli editori si svolgeranno allo Spazio Murat.

Attività per bambine e bambini, ragazze e ragazzi, e famiglie nel Museo Archeologico di Santa Scolastica

A cura di: Biblioteca Metropolitana De Gemmis, Biblioteca Ragazzi[e] Comune Di Bari, Biblioteca Colibri “Iurlo”, Biblioteca Colibrì “Maurogiovanni”, Progetto Nati Per Leggere, Associazione Librisumisura – Puntoeacapo

Ore 18

Chiostro Museo Archeologico Santa Scolastica

Pace e libertà

Narrazioni per la costruzione di un futuro migliore.

Letture ad alta voce in bilingua per bambine e bambini

5-7 anni e famiglie

a cura di Biblioteca De Gemmis

Ore 18.30

Spazio Giovani

Messaggi in bottiglia

lettura animata e laboratorio per la realizzazione di messaggi di pace da fare circolare nella città

dai 5 anni

a cura di Biblioteca Colibrì “Iurlo”

Ore 19

Chiostro Museo Archeologico Santa Scolastica

Talk sulle biblioteche scolastiche

a cura di Liceo Linguistico e Istituto Tecnico Economico Statale Marco Polo

Ore 20

Chiostro Museo Archeologico Santa Scolastica

A libera voce

Storie di piccole e grandi conquiste quotidiane.

Letture ad alta voce per bambine e bambini 3-6 anni e famiglie

a cura di Nati per Leggere

Link alla cartella stampa QUI

LIBRERIE

25 librerie:

Libreria Liberrima (Bari), Spine Bookstore (Bari), Libreria Il Ghigno – Un mare di storie (Molfetta), Pastrufazio (Bari), La Campus Libreria di Quartiere (Bari), Libreria Millelibri – Poesia e altri mondi (Bari), Libreria Un panda sulla luna (Terlizzi), Libreria Laterza (Bari), Libreria Piccinni 100 (Bari), Libreria Culture Club Cafè (Mola di Bari), Libreria “Libreria 101” (Bari), Libreria Prinz Zaum (Bari), Libreria I Billini (Grumo Appula), Matite Curiose Giocolibreria (Acquaviva delle Fonti), Libreria Quintiliano Mondi Possibili (Bari), Libreria Monbook – Mondadori Point (Bari), Libreria Svoltastorie (Bari), Odusia libreria per bambini (Rutigliano), Minopolis (Monopoli), Libreria Ikigai – Libri, giochi, cose (Conversano), Anticousato (Bari), Libreria Barcadoro (Rutigliano), Libreria Feltrinelli Bari, Libreria Roma (Bari), Bloombook (Conversano).

EDITORI

34 editori:

Besa Muci, Progedit, Terrarossa Edizioni, Krill Books, Les Flâneurs Edizioni, Edizioni Milella, Emi, Edizioni Dedalo, Erf Edizioni, Edizioni Dal Sud, Liberaria, Sferaedizioni – Posa Edizioni – Penna Nera Edizioni, Schena Editore, Gelsorosso Casa Editrice, Edizioni Giuseppe Laterza S.r.l., Edipuglia, Terra Somnia Editore, L’Arco E La Corte, CSA Editrice, Edizioni Di Pagina, Gagliano Edizioni, Il Grillo Editore, Wip Edizioni, Secop Edizioni, Cacucci Editore, Stilo Editrice – Grecale Edizioni, Florestano Edizioni, Animamundi Edizioni, Edizioni del Rosone, Pubme, Adda Editore, Edizioni Ampelos, I Libri di Icaro.